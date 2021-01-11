Демократы внесли в Конгресс США резолюцию об импичменте Дональда Трампа

Американские парламентарии-демократы официально внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Действующего президента-республиканца обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

Демократы уверены, что в связи с беспорядками, устроенными у Конгресса США 6 января недовольными результатами прошедших в ноябре выборов, Трамп продемонстрировал, что, оставаясь на своем посту, "представляет угрозу национальной безопасности, демократии и конституции" страны. В частности, его обвиняют в отказе от мирной передачи власти: в своей речи в Вашингтоне непосредственно перед штурмом Капитолия он в очередной раз заявил, что выиграл выборы, а также потребовал от чиновников Джорджии "найти" достаточно голосов, которые бы обеспечили его победу в штате.

Авторы резолюции призывают и запретить Трампу в будущем занимать выборные должности.

На рассмотрение Палаты представителей резолюция может быть вынесена уже 13 января. Для отстранения Трампа от должности всего за несколько дней до инаугурации избранного президента Джо Байдена "за" должны высказаться две трети законодателей. При этом ранее большинство парламентариев-республиканцев выступали против данной инициативы.

По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке документа. Этого числа законодателей достаточно для его утверждения в Палате представителей. Затем демократы смогут возбудить дело об импичменте.

После нападения на Капитолий демократы также внесли в Палату представителей резолюцию, в которой звучит призыв к вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В связи с возражениями республиканцев голосование было перенесено на вторник.

Между тем СМИ со ссылкой на ФБР сообщают , что во всех штатах страны в ближайшие дни планируется проведение вооруженных акций протеста.