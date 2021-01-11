Трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху в Москве.

На трехсторонних переговорах по Нагорному Карабаху президент России Владимир Путин призвал наметить. по его словам, последующие шаги, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия.

Лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян видятся лично впервые с февраля прошлого года.

Президент РФ Владимир Путин: "Обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, за период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших

Путин отметил , что договоренности по Нагорному Карабаху последовательно реализуются и это создает предпосылки для урегулирования конфликта на справедливой основе. Он также подчеркнул, что Россия продолжает сверять свои действия с партнерами и председателем Минской группы.

Вместе с тем премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что вопрос обмена военнопленными остается не до конца решенным, но стороны договорились продолжить работу. Он также указал на то, что все еще не урегулирован статус Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана назвал встречу полезной и плодотворной и заявил, что российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу,а также выразил надежду, что соседние страны примут активное участие в создании транспортной инфраструктуры на юге Кавказа.

По просьбе армянской и азербайджанской сторон для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.