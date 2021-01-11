Сербия задыхается от зимнего смога

Токсичный воздух и связанный с этим высокий уровень смертности. По этому показателю Сербия опережает все другие страны Европы. Таковы данные Глобального альянса по вопросам здравоохранения и загрязнения окружающей среды. Города задыхаются от зимнего смога. Участники протестов в Белграде требуют от властей срочно принять меры.

Милош Станкович: “Да, мы протестуем. Мы хотим чистого воздуха для нас, наших детей и родителей".

Весна Митрич: “Чистый воздух нужен всем".

На дорогах Белграда и других городов - огромное количество старых автомобилей, оставляющих за собой черный дым. Не способствует улучшению экологической ситуации использование угля и дров. Особенно тяжело, указывают эксперты, людям дышать зимой, во время отопительного сезона.

Александр Мацура, эксперт RES Foundation: "В подавляющем числе домохозяйств имеются индивидуальные отопительные приборы, которые дают тепло за счет сжигания угля и дров. Это основной источник первичных выбросов твердых частиц. ТЭЦ. расположенные в Сербии, да и в целом в регионе, являются крупнейшими в Европе источниками выбросов диоксида серы".

Положение дел значительно ухудшила пандемия: как и токсичный воздух, коронавирус наносит вред дыхательной системе человека.

По словам эксперта, "на эту причинно-следственную связь указывает множество вещей. Итак, чем хуже качество воздуха, тем тяжелее последствия от COVID-19".

Участники протестов подали петицию правительству. Услышат ли власти демонстрантов?

Александр Мацура, эксперт RES Foundation: "Общественное давление действительно растет. Власти наконец поняли, что эта тема никуда не денется ".

Йорген Самсо, Euronews: "Правительство Сербии пока не объявило о своих планах по борьбе с загрязнением воздуха. Между тем в адрес властей звучат обвинения в искажении данных, касающихся пороговых значений уровня загрязнения воздуха. Переход на чистые источники энергии требует крупных инвестиций и времени. Но граждане Сербии призывают власти действовать без промедления".