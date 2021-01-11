Данные бортовых самописцев: расшифровка возможна

Данные, содержащиеся на бортовых самописцах Boeing 737, который рухнул в Яванское море в субботу вечером, получены и их расшифровка возмжна, сообщили водолазы, ведущие поисковые работы на месте авиакатастрофы.

Приборы находились на расстоянии примерно 150 метров от места падения лайнера. После короткого перерыва поиск деталей фюзеляжа возобновился ранним утром по местному времени.

Самолет пропал с радаров сразу после взлета из аэропорта Джакарты. Сообщается, что погодные условия были плохими - в тот момент шел мощный ливень.

Погибли все 62 человека, находившиеся на борту.

Как удалось установить, воздушное судно достигло высоты более трех километров, после чего началось резкое снижение, следующая отметка, которую смогли зафиксировать, была на уровне 76 метров.

Сообщалось, что незадолго до потери связи с диспетчерами самолет отклонился от курса.

На поиски лайнера выдвинулись корабли ВМС Индонезии, а также 20 вертолетов.

В поисково спасательной операции принимают участие свыше двух с половиной тысяч человек.