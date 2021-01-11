Мне двадцать лет: в Японии отметили День совершеннолетия

В Японии, несмотря на пандемию коронавируса, молодые люди отпраздновали День совершеннолетия. С наступлением этого возраста можно законно употреблять алкоголь, курить и вступать в брак без одобрения родителей. Праздник отмечается во второй понедельник января. С 2000 года в этот день свое совершеннолетие отмечают японцы, которым со 2 апреля предыдущего года исполнилось или до 1 апреля текущего года исполнится 20 лет.Таких девушек и юношей в Японии на этот раз более миллиона. Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в Токио и окрестностях столицы официальные торжества решили отложить, или не проводить вовсе. В Кавасаки и Йокогаме праздник состоялся в "малом" формате на арене, вмещающей пять тысяч человек. Приглашенным было предписано соблюдать меры санитарной безопасности. Но для памятных снимков многие снимали защитные маски.
Другие No Comment
Снегопад в Японии: один погибший, свыше 70 пострадавших
Замёрзшее озеро Дал в индийском Кашмире
В Судане открыт новый лагерь для беженцев из Эфиопии
День Чёрного назарянина в Маниле
"Зимний вернисаж" в Перми
Перекличка в зоопарке
Владимир Путин встретил Рождество на острове
Крещенские купания без мер предосторожности
Острова из отходов в русле когда-то чистейшей реки
Праздник Богоявления: волхвы прочат конец пандемии
Мировое турне вакцин от коронавируса
Пивная кружка как знак протеста
В Сантьяго открыты "Святые врата"
"Умное" зеркало для занятий спортом
Аквалангисты в традиционных нарядах
Традиционные прыжки в Тибр без зрителей
"Представление без зрителей": в европейских столицах встретили Новый год
Мощный шторм в Неаполе
Украина: горнолыжный сезон открыт
В Марселе уберутся