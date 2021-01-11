Мне двадцать лет: в Японии отметили День совершеннолетия

В Японии, несмотря на пандемию коронавируса, молодые люди отпраздновали День совершеннолетия. С наступлением этого возраста можно законно употреблять алкоголь, курить и вступать в брак без одобрения родителей. Праздник отмечается во второй понедельник января. С 2000 года в этот день свое совершеннолетие отмечают японцы, которым со 2 апреля предыдущего года исполнилось или до 1 апреля текущего года исполнится 20 лет.Таких девушек и юношей в Японии на этот раз более миллиона. Из-за неблагоприятной эпидемической ситуации в Токио и окрестностях столицы официальные торжества решили отложить, или не проводить вовсе. В Кавасаки и Йокогаме праздник состоялся в "малом" формате на арене, вмещающей пять тысяч человек. Приглашенным было предписано соблюдать меры санитарной безопасности. Но для памятных снимков многие снимали защитные маски.