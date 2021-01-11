Снегопад в Японии: один погибший, свыше 70 пострадавших

В Японии в результате обильных снегопадов, которые продолжаются почти неделю, из вестно по меньшей мере об одном погишем и о почти 80 пострадавших.

Осадки зафиксированы в префектурах, расположенных на побережье Японского моря.

СМИ "Страны восходящего солнца" связывают происшествия с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с инцидентами во время уборки снега.

В префектуре Ниигата обратились к армейским подразделениям (в Японии они называются Силы самообороны) направить к ним военнослужащих с мощной техникой и грейдерами.

В Ниигате особую тревогу вызывают крыши домов престарелых, которые могут обрушиться под весом осадков.

В префектуре Фукуи образовался автомобильный затор, в котором из-за снегопада застряли более 500 транспортных средств.

Хаос на земле, хаос и в небе: из-за снегопадов местные авиакомпании отменили несколько сотен запланированных рейсов.