Снегопад в Японии: один погибший, свыше 70 пострадавших

В Японии в результате обильных снегопадов, которые продолжаются почти неделю, из вестно по меньшей мере об одном погишем и о почти 80 пострадавших.
Осадки зафиксированы в префектурах, расположенных на побережье Японского моря.
СМИ "Страны восходящего солнца" связывают происшествия с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с инцидентами во время уборки снега.
В префектуре Ниигата обратились к армейским подразделениям (в Японии они называются Силы самообороны) направить к ним военнослужащих с мощной техникой и грейдерами.
В Ниигате особую тревогу вызывают крыши домов престарелых, которые могут обрушиться под весом осадков.
В префектуре Фукуи образовался автомобильный затор, в котором из-за снегопада застряли более 500 транспортных средств.
Хаос на земле, хаос и в небе: из-за снегопадов местные авиакомпании отменили несколько сотен запланированных рейсов.
Другие No Comment
Замёрзшее озеро Дал в индийском Кашмире
В Судане открыт новый лагерь для беженцев из Эфиопии
День Чёрного назарянина в Маниле
"Зимний вернисаж" в Перми
Перекличка в зоопарке
Владимир Путин встретил Рождество на острове
Крещенские купания без мер предосторожности
Острова из отходов в русле когда-то чистейшей реки
Праздник Богоявления: волхвы прочат конец пандемии
Мировое турне вакцин от коронавируса
Пивная кружка как знак протеста
В Сантьяго открыты "Святые врата"
"Умное" зеркало для занятий спортом
Аквалангисты в традиционных нарядах
Традиционные прыжки в Тибр без зрителей
"Представление без зрителей": в европейских столицах встретили Новый год
Мощный шторм в Неаполе
Украина: горнолыжный сезон открыт
В Марселе уберутся
Огромный айсберг угрожает Южной Георгии