Водитель протаранившего колонну военных автобусов самовала задержан в Подмосковье

Четыре военных погибли в результате крупного ДТП на Новорижском шоссе в Московской области. При повороте на деревню Глухово самосвал протаранил колонну из пяти автобусов с солдатами-срочниками. По некоторым данным, водитель не справился с управлением. Он задержан. Проверяется, был ли он в момент ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работает бригада скорой помощи. Госпитализированы, по разным данным, от шести до 20 человек. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Всего, по данным СМИ, пострадали свыше 40 человек. Некоторые добирались до больницы Красногорска самостоятельно - на попутных машинах. Водитель грузовика отделался легкими ранениями. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По некоторым данным, автобусы принадлежат учебному центру ФКУ "Войсковая часть 83466", который готовит водителей для Министерства обороны.