ОБСЕ: "В предвыборной кампании преобладал один кандидат"

На досрочных президентских выборах в Киргизии, состоявшихся на фоне низкой явки, за Садыра Жапарова проголосовали свыше 79% избирателей. На участки пришли 39% обладающих правом голоса граждан. Садыр Жапаров сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу со своими соперниками по предвыборной кампании.

В ОБСЕ заявили, что законодательная база обеспечила равные выборы, но у Жапарова были преимущества. "В самой кампании тем не менее преобладал один кандидат, он получил преимущество в виде несоразмерных финансовых средств и использовании административного ресурса, что привело к неравным условиям борьбы", — отметил руководитель миссии краткосрочных наблюдателей Питер Юэль-Йенсен. По его словам, на избирательную кампанию Жапарова пришлось 99% всех оплаченных материалов в СМИ.

В президентской гонке принимали участие 17 кандидатов. Некоторые из них заявили, что не признают итоги выборов.

В республике состоялся также референдум, на котором граждане выбирали форму власти, около 80% предпочли президентскую модель правления.