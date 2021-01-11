Музеи в Италии: плодотворное время простоя

Палаццо Барберини в восточной части Рима, где размещается Национальная галерея старинного искусства, все еще закрыт для публики. Но работа здесь кипит. Простой используется для реставрации шедевров - от Рафаэля до Караваджо. Команда из девяти специалистов убирает вмятины, пузырьки, порезы и трещины, восстанавливает целостность холстов. С картин аккуратно снимается налет: чистка позволяет выявить исходные цвета.

Музеи в Италии были закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции и потеряли сотни тысяч посетителей. Сейчас правительство изучает возможность открыть выставочные залы. В Палаццо Барберини с нетерпением этого ждут.

Фламина Дженнари Сантори, директор Национальной галереи старинного искусства: "Прогулка по пустынным залам музея рождает у вас в душе меланхолию. И все потому, что музеи созданы для публики. Без посетителей их существование просто не имеет смысла. Да, настроение не на высоте. Но в то же время для нас, сотрудников, это период напряженной работы. Мы занимались реставрацией картин, сделали целый ряд приобретений, улучшили презентацию постоянной коллекции. Мы преуспели в том, что касается исследовательской деятельности, других проектов. Мы усердно трудимся".

Пандемия коронавируса обернулась огромными финансовыми потерями для музея. Доходы от продажи билетов сократились в два раза - с миллиона евро до пятисот тысяч. Столько же не попало в бюджет и из-за того, что у музея не было возможности в "ковидном году" проводить в залах платные мероприятия.