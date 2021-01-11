Новые штаммы коронавируса загоняют Европу в большую изоляцию

Европа всё больше закрывается перед лицом коронавирусной угрозы. Заболеваемость растёт, а новые штаммы грозят ещё более активным распространением инфекции. Ждать ли ещё одной волны карантинов на континенте?

Германия

С понедельника общенациональный карантин ужесточён в Германии, где жертвами пандемии признаны более 40 тысяч человек. Жителям страны запрещено уезжать далее 15 км от дома без веских оснований, в гостях можно принимать только одного человека, а тех, кто прибыл из района с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, ожидает как минимум пятидневная изоляция: выйти из карантина можно только после двух отрицательных тестов на коронавирус. По-прежнему закрыты непродуктовые магазины и школы.

Мы не можем делать вид, то с такими ограничениями проблемы будут решены за три недели. Мы должны чётно сказать, что эти меры должны помочь, но насколько эффективны они будут, мы пока точно сказать не можем. Я напомню ещё о новой мутации, которая представляет для нас угрозу. Мы должны готовится к тому, что ситуация будет развиваться непредсказуемо. Олаф Шольц вице-канцлер Германии

Великобритания

Вопрос об ужесточении карантинных мер обсуждается в Великобритании. Неделю назад новые ограничения ввели в Англии и Шотландии, похожие запреты действуют в Уэльсе и Северной Ирландии: школы перешли на удалённое обучение, запрещено выходить на улицу без веских оснований. Правительство ожидает дальнейшего ухудшения эпидемических показателей в ближайшие несколько недель, в частности, из-за распространения нового штамма коронавируса.

Мы будем постоянно пересматривать санитарные меры и, если надо, ужесточать их. Но если будут соблюдаться уже принятые правила, как нам кажется, это позволит значительно, значительно улучшить ситуацию. Борис Джонсон премьер-министр Великобритании

Франция

Так называемый «британский штамм» коронавируса всё чаще обнаруживают у заболевших в других странах Европы, в частности, во Франции. Здесь выявили и «свою» опасную разновидность инфекции, отличную от «британской».

Департаменты Франции, где продлён комендантский часа Euronews

Премьер-министр Пятой республики Жан Кастекс не исключил, что из-за этого в стране всё-таки будет введён третий локдаун с круглосуточными ограничениями на выход из дома. Пока, по его словам, достаточно и комендантского часа. В большинстве регионов он введён с 20:00 до 6:00, в 23 (со вторника в 25) департаментах комендантский час продлили: там он начинается с 18:00.

Италия

Комендантский час действует и в Италии. После Рождественского карантина правительство отмечает снижение заболеваемости на большей части страны, где теперь могут возобновить работу бары и рестораны. В «оранжевой зоне» остаются пять регионов с особенно высокими темпами распространения COVID-19.