"Не нарушайте карантин!"

С начала пандемии коронавируса в Великобритании умерли более 80 тысяч заразившихся —это самый большой показатель в Европе. Страна занимает пятое место в миру по числу выявленных случаев инфекции. Британские больницы жалуются на загруженность и предупреждают, что ситуация в ближайшее время вряд ли улучшится из-за нового быстро распространяющегося штамма.

Никки Канани, главный врач отделения неотложной медицинской помощи Национальной службы здравоохранения Англии, говорит: "Я очень обеспокоена сложившейся ситуацией. Один из 30 человек может быть носителем нового штамма, и зачастую у людей нет симптомов. Поэтому сейчас важно как никогда развернуть программу вакцинации и обезопасить людей".

Британские власти заявляют о намерении провести иммунизацию всего взрослого населения уже к осени. Первую из двух доз вакцины получили порядка 1,5 млн человек.

А глава минздрава Соединенного Королества Мэтт Хэнкок призывает: "Проблема заключается в том, что любое нарушение карантина может быть фатальным. Вам может показаться, что необязательно выполнять каждое из требований, но эти правила введены не для того, чтобы их нарушать, они ограничивают нас в том, что мы в данной ситуации можем делать".

Британская оппозиция критикует власти за непоследовательность в принятии мер для борьбы с распространением коронавируса. Лидер Лейбористский партии Кейр Стармер заявил: "Противоречащие сообщения властей — это проблема: поддерживайте рестораны, нет, готовьте дома, возвращайтесь на работу, нет, работайте из дома".

В настоящий момент в Великобритании прививают больше 200 тыс. человек ежедневно.