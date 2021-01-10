Арест участников беспорядков в США

В США продолжается расследование обстоятельств нападения на Капитолий. Обвинения предвъялены уже десяткам участников беспорядков. Арестован житель Аризоны, сторонник конспирологического движение Qanon, называющий себя шаманаом, чье фото в меховой шапке с рогами увидел весь мир.

Ему и большинству других задержанным инкриминируют умышленное проникновение или нахождение на закрытой территории без законных на то оснований, насильственное вторжение и нарушение общественного порядка в Капитолии. В общей сложности суды рассматривают уже около 50 дел.

В день беспорядков в Вашингтоне недалеко от здания Конгресса американские правоохранители нашли автомобиль с 11 самодельными бомбами и оружием.

Федеральное бюро расследований обратилось к общественности за помощью в опознании сторонников действующегег президента Дональда Трампа, ворвашихся в Капитолий.