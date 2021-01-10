Понтифик о событиях в Вашигтоне: "Я был потрясён"

Папа римский Франциск был поражен беспорядками, произошедшими на прошлой неделе в Вашингтоне, когда в здание Капитолия ворвались сторонники уходящего президента Дональда Трампа. Без жертв не обошлось. В интервью итальянским СМИ глава римско-католической церкви сказал, что cобытия в США - повод для размышлений и возможность извлечь уроки.

Франциск папа римский: "Я был потрясен, потому что этот народ очень дисциплинирован в том, что касается демократии, не так ли? Но это стало реальностью. И даже в таких условиях всегда есть что-то, что не работает, что идет не так, есть люди, которые идут против общества, против демократии, пренебрегают общим благом. И я благодарю Бога, что все это вышло на поверхность, так что это можно увидеть и исправить "

В целях безопасности власти приняли решение возвести у Капитолия металлический забор. Прохожие недоумевают.

Роберт МакКатчен, государственный служащий: "Это какой-то сюрреализм. Я не могу вспомнить, когда я вообще видел вот такой большой забор вокруг Капитолия. В плане политики, у нас могут быть разногласия во взглядах, мы можем иметь разные убеждения. Но бывают времена, когда нам, необходимо сплотиться под нашим флагом и быть едиными".

Сообщалось, что временное заграждение высотой чуть более двух метров простоит по меньшей мере тридцать дней.