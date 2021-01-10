Замёрзшее озеро Дал в индийском Кашмире

Кашмирская долина на севере Индии покрыта снегом. В белоснежном наряде и столица Джамму и Кашимира город Сринагар. Знаменитое озеро Дал в Сринагаре затянулось льдом; чтобы вернуться ломой с уловом, рыбакам на лодках приходится сначала разбивать его.

Из-за снегопада в регионе нарушено электроснабжение, на дорогах пробки. Необычная погода для здешних мест, где зимы обычно намного мягче, чем в Европе.

Озеро Дал , расположенное на высоте в 1583 м называют "драгоценным камнем в короне Кашмира" или "сринагарским сокровищем". Это достопримечательность не только индийского Кашмира, но и всей страны. Местные жители ловят в нём рыбу (особенно карпов) и собирает водные растения.

Площадь Дала 18 км², а с болотоми и зарослями лотоса и все 22-24 км², глубина в некоторых местах достигает 6 м. Озеро активно используетсят в сельскохозяйственных целях, воду отводят на поля риса, стртоя дамбы. Эти дамбы отделяют от оснровного озера такие озера, как Нехру Парк, Нишат, Хазратбал, Нагин и Барари Намбад. Все они соединены с помощью каналов. Местные жители устраивают на озере Дал плавучие сады, занимаются рыболовлей.

Дал окружен парками, садами и отелями. Зимой при температуре — 11 °C он замерзает. Летом туристы катаются на лодках по каналам, а зимой ходят на лыжах.