Выборы в Казахстане: побеждает "Нур Отан"

Правящая партия "Нур Отан" ("Свет отечества") лидирует на всеобщих выборах в Казахстане. По данным экзитпола, она набирает 72% голосов. Лидер "Нур Отан" первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уже поздравил однопартийцев с победой.

В мажилис - нижнюю палату парламента республики - могут пройти также Народная партия Казахстана, (9,54% голосов) и партия "Ак жол"("Светлый путь") - 10,2%. У Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" ("Село") 4,93%, а у партии "Адал" ("Честность") - 3,25%.

Для прохождения в мажилис политическим силам необходимо было преодолеть 7%-й барьер.

В выборах приняли участие пять из шести зарегистрированных в стране политических сил. Единственная оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия выборы бойкотировала. Явка превысила 58%.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что воскресное голосование должно стать шагом вперёд в развитии демократии в стране. Но выборы ознаменовались задержанием десятков активистов оппозиции. Во многих казахских городах прошли акции протеста. Общественный порядок охраняли около 40 тыс полицейских.