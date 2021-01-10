Не выходить из дома после 18:00

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией Франция сделала начало коменданского часа более ранним - с 18:00 вместо 20:00 ещё в восьми департаментах. Об этом сообщил в субботу премьер-министр Жан Кастекс. При этом объявлять в стране третий локдаун Париж пока не намерен.

Во вторник расширенный коменданский час введут также в Варе и Альпах Верхнего Прованса. Таким образом зона нового режима ограничительных мер, в которую уже входили 15 департаментов, охватит весь восток Франции, а также часть юга и юго-востока страны.

В большинстве случаях решение центрального руководства вызвало критику местных властей. Так, в мэрии Марселя, который также вошёл в указанную зону, такую меру назвали "малоэффективной", отметив, что она принесёт больше вреда, чем пользы. Недовольство выражают и многие жители региона.

"Это будет чрезвычайно сложно, особенно в свете того, что 80% своего дохода я получаю в результате продаж после 18 часов", - говорит владелец винного магазина.

А этот хозяин цветочного магазина, закрывался обычно в 19:30. Теперь ему придётся заносить цветы в складское помещение на два часа раньше.

"Всё это только ещё больше стресса добавляет людям, заставляя их нестись сломя голову в магазин сразу после работы, чтобы успеть что-то купить. Полная бессмыслица!"

Своё решение французские власти объясняют тем, что на указанных территоиях показатель распространения инфекции выше допустимого уровня. В Марселе в пятницу был обнаружен очаг "британского" штамма коронавируса, который считается более заразным. Он был выявлен у 21-го человека.