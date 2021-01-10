Папа римский сказал, почему необходимо привиться от коронавируса

Прививку от коронавируса необходимо сделать каждому. От этого зависит здоровье других людей. Об этом сказал папа Римский Франциск, который сам намерен вакцинироваться в ближайшее время. При этом 84-летний глава Римско-католической церкви добавил, что не может найти объяснения "самоубийственному отрицанию" вакцин.

Пример ответственного отношения к общественному здоровью подают политики и монархи. В субботу прививку от коронавирусной инфекции сделали королеве Великобритании Елизавете II и её супругу герцогу Эдинбургскому Филиппу.

Под прицелом телекамер вторую дозу вакцины получил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Кампания по вакцинации населения в Израиле идет быстрым ходом. К концу марта правительство планирует привить всех жителей старше 16 лет. Пока же в стране ужесточили карантинные меры из-за резкого роста числа случаев заражения коронавирусом.

В коммуне Банье под Парижем идет массовое тестирование населения на коронавирус после обнаружения здесь "британского" штамма у человека, работавшего аниматором в детских садах. Около местных учебных заведений установили палатки для дошкольников, их семей и всех желающих провериться на ковид. Мэрия Банье призывала всех местных жителей сдать бесплатно ПЦР-тест в рамках кампании которая продлится до 12 января.

Новый штамм коронавируса, который считается более заразным, проник и в австралийский Брисбен, где был введен карантин. В других штатах страны внимательно следят за развитием ситуации.