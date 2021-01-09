Эфиопские беженцы, бежавшие от конфликта в Тыграе, обосновываются в недавно открытом лагере Тендаба в Мафазе на востоке Судана. По прибытии их обеспечивают всем необходимым. Вооружённое противостояние между федеральным правительством Эфиопии и властями автономного региона Тыграй, вспыхнувшее 4 ноября 2020 года, заставило бежать в Судан более 50 тысяч эфиопов, половина из них — дети. По данным гуманитарных организаций, в ближайшие полгода их число может достичь 200 тысяч. В Тыграе введено чрезвычайное положение на шесть месяцев. Эфиопские войска проводят операцию по поимке мятежников. Но бежавшие от войны мирные жители пока не собираются возвращаться назад.
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