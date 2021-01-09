Мигранты в БиГ: "Пожалуйста, помогите нам!"

Сотни людей страдают от холода на территории временного центра для приёма мигрантов "Липа", на северо-западе Боснии и Герцеговины. В прошлом месяце в этом лагере беженцев произошел пожар. Сейчас мигрантов размещают в палатках. У некоторых беженцев нет зимней обуви, носков и курток. В ООН заявили, что этим людям необходимо в срочном порядке предоставить надлежащее убежище.

"Ужасно холодно здесь. Снегопад. У нас очень много проблем в этом лагере беженцев", - говорит мигрант из Пакистана. Ему вторит другой: "Пожалуйста, помогите нам. Мы живем в очень плохих условиях".

Власти Боснии и Герцеговины подверглись критике за то, сотни мигрантов после пожара в "Липе" остались без крова. На прошлой неделе военные начали устанавливать здесь новые палатки. Некоторых беженцев уже перевели в отапливаемые помещения. По данным Международной организации по миграции в Боснии и Герцеговине находятся около 8 500 мигрантов из стран, не входящих в ЕС. Все они надеются попасть в северную Европу.