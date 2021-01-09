Boeing 737 разбился в Индонезии

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс Джакарта-Понтианак.

По данным индонезийских властей, на борту находились 65 человек: 53 пассажира, из них 10 детей, и 12 членов экипажа.

Как сообщают местные СМИ, Boeing 737-524 упал в воду примерно через четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. Власти сообщают об обнаружении обломков лайнера, а также фрагментов тел в акватории Яванского моря.

По словам местных рыбаков, самолет взорвался в небе.

Как сообщается, граждан РФ на борту упавшего самолета не было.

Что произошло?

- Диспетчеры аэропорта Джакарты потеряли связь с рейсом через четыре минуты после взлета. По данным властей, которые приводит индонезийский новостной портал "Детик", самолет упал в Яванское море у острова Лаки.

- В районе предполагаемого падения лайнера, как сообщил представитель администрации района Серибу Джефри, были найдены детали, которые могут принадлежать самолету.

- Причины и обстоятельства произошедшего пока не установлены. Согласно информации портала "Флайтрадар", Boeing успел набрать высоту около 3 тыс. метров.

- Судьба находившихся на борту также пока неизвестна, идет поисковая операция.

Что известно о самолете и рейсе?

- По данным открытых источников, потерпевший крушение Boeing был построен в 1994 году для американской авиакомпании Continental Airlines ("Континентал эйрлайнз"), которая позднее влилась в United Airlines ("Юнайтед эйрлайнз"). Самолет пополнил флот Sriwijaya Air в 2012 году.

- Борт выполнял рейс SJY182 из Джакарты в город Пантианак, административный центр индонезийской провинции Западный Калимантан. Полет должен был занять около часа.

- Портал "Детик" со ссылкой на министра транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади сообщал, что на борту находились 12 членов экипажа и 53 пассажира, включая 10 детей. По данным большинства других СМИ, в лайнере были 62 человека.

- По предварительным данным властей, на которые ссылается посольство РФ в Индонезии, россиян на борту разбившегося самолета не было.

Как часто такое происходит?

- В Индонезии крушение Boeing стало уже девятым подобным происшествием за последние десять лет.

- Крупнейшей была катастрофа самолета Boeing 737 Max 8 местной авиакомпании Lion Air ("Лайон эйр") 29 октября 2018 года - тогда погибли 189 человек. Расследование показало, что к аварии привела активация автоматической вспомогательной системы MCAS. После похожей катастрофы в Эфиопии в марте 2019 года эксплуатация лайнеров Boeing 737 Max была приостановлена во всем мире и возобновилась только в декабре 2020 года.