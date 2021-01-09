Сход лавины в Норильске

Три человека погибли в результате схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в российском Норильске. Выживший 14-летний подросток доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Ещё один человек пострадал, но выбрался из-под завалов сам и от госпитализации отказался.

В ночь на субботу снежная волна площадью в 500-600 кв. м накрыла шесть домиков для туристов. Но все они были пустыми, кроме одного, в котором находились директор канатной дороги Влад Попов с женой и двумя детьми. Супруги и полуторагодовалый малыш погибли. Спасённый подросток - также член этой семьи.

По факту гибели людей Следственный комитет РФ завел дело "об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Горнолыжный комплекс "Гора Отдельная" на окраине Норильска был открыт в 60-ых годах. На курорте оборудованы семь склонов с различной степенью сложности. Находящийся рядом муниципальный спортивный комплекс не пострадал.