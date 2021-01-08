Подготовка Олимпиады в режиме ЧС

Япония намерена продолжить подготовку к Олимпийским играм несмотря на введение режима чрезвычайной ситуации в четырёх регионах страны. Ранее японский премьер Ёсихидэ Суга выражал уверенность в том, что Олимпиада, намечавшаяся на прошлый год и отложенная из-за пандемии, этим летом состоится. В заявлении оргкомитета «Токио – 2020» также отмечается, что принятые меры позволят ограничить распространение коронавируса и будут способствовать безопасному проведению спортивных состязаний.

Между тем, до открытия игр остаётся менее 200 дней, при этом до сих пор не решён вопрос с допуском зрителей на стадионы, как и ряд других организационных вопросов. Начиная с ноября в стране отмечен резкий рост числа заразившихся коронавирусом, ежедневно фиксируется несколько тысяч новых случаев. Режим чрезвычайной ситуации продлится по меньшей мере до 7 февраля.