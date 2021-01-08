Дональд Трамп не будет участвовать в инаугурации Джо Байдена

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января. Об этом американский лидер сообщил в своем "Твиттере".

"Всем кто спрашивал: я не собираюсь быть на инаугурации 20 января", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

Это одно из первых сообщений Трампа в "Твиттере" после снятия блокировки его аккаунта на фоне "беспрецедентной жестокой ситуации в Вашингтоне". Компания сочла необходимым, чтобы президент США стер три твита, нарушающих политику "Твиттера". После того как твиты были удалены, аккаунт был разблокирован.

Ранее Дональд Трамп заявил, что с итогами выборов 3 ноября не согласен, но подтвердил, что процесс передачи власти будет проходить в рамках конституции.

Юридически присутствие уходящего президента на этой церемонии инаугурации не обязательно, но последним, кто решил не приходить, был Ричард Никсон: в 1974 году он покинул свой пост в результате Уотергейтского скандала и улетел из Белого дома до присяги своего вице-президента Джеральда Форда. А до того подобное происходило лишь в XIX веке.