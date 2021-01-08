"Зимний вернисаж" в Перми

В центре Перми начали работу скульпторы: в городе открывается VII Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Для работы заготовлено более 100 кубометров природного льда.
В конкурсе принимают участие 30 человек из России и Беларуси — 15 команд по двое. Работу они должны закончить до вторника, а в четверг выставка откроется для посетителей.
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