"Зимний вернисаж" в Перми

В центре Перми начали работу скульпторы: в городе открывается VII Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Для работы заготовлено более 100 кубометров природного льда.

В конкурсе принимают участие 30 человек из России и Беларуси — 15 команд по двое. Работу они должны закончить до вторника, а в четверг выставка откроется для посетителей.