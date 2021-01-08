В Лондоне ввели режим чрезвычайной ситуации

Мэр Лондона объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с крайней перегруженностью больниц. По его словам, распространение коронавируса в британской столице "вышло из-под контроля": показатель заболеваемости здесь составляет 1 000 на 100 тысяч человек.

Среди европейских стран Великобритания заплатила самую высокую цену: жертвами Covid-19 стали 80 тысяч человек; только за минувшие сутки от последствий коронавируса скончались 1 325 заболевших.

"Вирус вышел из-под контроля, - заявил в частности Садик Хан, - наша система здравоохранения рискует быть перегруженной в ближайшие две недели, если вирус будет распространяться с той же скоростью и ритм госпитализаций сохранится".

Сегодня в больницы Лондона поступают каждый день более 800 пациентов, тогда как перед Рождеством этот показатель составлял 500. Власти столицы ввели жёсткий карантин для 9 миллионов жителей 20 декабря, несмотря на это темпы заражения возросли, как объясняют специалисты, из-за мутировавшего штамма.

Режим чрезвычайной ситуации должен позволить привлечь дополнительные ресурсы, так, пожарным разрешено отныне садиться за руль скорой помощи. Власти также делают ставку на ускорение кампании по вакцинации.

Как отмечают местные СМИ, в последний раз режим чрезвычайной ситуации объявлялся в Лондоне после терактов 7 июля 2005 года.