Европа: ужесточение карантина

Возвращения к нормальной жизни французам придётся подождать. Несмотря на то, что в стране уже началась кампания по вакцинации, власти решили сохранить и продлить введённые антикоронавирусные ограничения. Бары и рестораны, которые предполагалось открыть 20 января, останутся закрытыми в течение следующих недель. Не работают музеи, кинотеатры и выставочные залы. Комендантский час продлён до 20 января.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что это обусловлено неблагоприятной эпидемиологической ситуацией:

"Вторая волна COVID-19 еще не спала. Мы по-преженму далеки от поставленной цели: 5 тыс случаев в день, что соответствует порогу борьбы с эпидемией. Давление на нашу систему здравоохранения остаётся высоким, и мы всё ещё не выбрались из леса. Мы должны вернуться к нисходящей тенденции".

Из-за угрозы проникновения британского штамма коронавируса граница с Великобританией останется закрытой. Для её пересечения потребуется представить отрицательные результаты теста на ковид.

Жан Кастекс, премьер-министр Франции:

"20 декабря прошлого года мы решили закрыть границы с Соединённым Королевством, и эта мера будет продлена до нового распоряжения. Разрешения будут выдаваться в исключительных случаях".

По ту сторону Ла-Манша ситуация серьёзная. В четверг в Великобритании зарегистрировали наибольшее с апреля суточное число смертей от COVID-19, и Палата общин поддержала введение карантина на территории Англии, о котором было объявлено 4 января.

Власти пытаются подбодрить остающихся в изоляции сограждан переспективами начавшейся кампании по вакцинации: премьер-министр Борис Джонсон в своём телеобращении сказал:

"Давайте признаем, что это национальный вызов такого масштаба, с которым мы раньше никогда не сталкивались, и он потребует беспрецедентных общенациональных усилий. Трудности, конечно, будут. Ситуация будет ментяться. Но, как вскоре объяснит бригадный генерал Проссер, армия работает рука об руку с Национальной службой здравоохранения и местными советами, чтобы организовать нашу кампанию по вакцинации, используя методы, применяемые в боевых условиях, это поможет нам не отставать от графика".

Эпидемиологическая ситуация осложнилась в Великобритании из-за распространения нового, ещё более заразного, мутировавшего штамма коронавируса.

Около 25 млн случаев COVID-19 зрегестрирваны в Европе, и ужесточение карантинных мер наблюдается во многих странах Старого континента. Так, Португалия продлила чрезвычайное положение ещё на неделю.