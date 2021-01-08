Коронавирус в ЕС: вакцины, рекорды, новые штаммы

Показатели смертности от коронавируса и новых случаев инфицирования побили рекорды в Германии - за минувушие сутки в стране скончались 1188 заболевших (больше всего с начала эпидемии), зарегистрированы около 32 тыс заражённых. Предновогодний оптимизм, связанный с надеждами на то, что вакцинация поможет переломить ситуацию, приугас из-за медленных темпов поставок. Новый импульс дала Еврокомиссия, разрешив применение на территории ЕС вакцину американской компании Moderna вдобавок к миллионам доз препарата Pfizer / BioNTech.

"Это означает, что с помощью этих двух разрешённых вакцин мы уже обеспечили количество доз, необходимых для вакцинации 380 миллионов европейцев, - заявила глава Еврокомии Урсула фон дер Ляйен.- А это более 80% населения Евросоюза. И другие вакцины появятся в ближайшие недели и месяцы".

Брюссель заказал 200 млн дополнительных доз вакцины, разработанной альянсом американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, с возможностью дозаказа на 100 млн доз, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Ранее Евросоюз уже закупил 300 млн доз этой вакцины. Массовая вакцинация началась в Европе в конце декабря.

Но коронавирус тоже не стоит на месте. Франция сообщила о новом штамме вируса, отличным от британского. Его выявили у девяти человек в доме для престарелых в городе Ренне. ВОЗ считает, что и другие варианты мутации коронавирса неизбежны, но призывает не отчаиваться.

"Я хочу подчеркнуть, что это не меняет того, что мы делаем, - сказал спецпосланник вОЗ Дэвид Набарро. - По-прежнему существуют основные меры предосторожности для предотвращения распространения, которые необходимо соблюдать, а вакцины, которые внедряются в настоящее время, будут эффективны против всех штаммов, которые были исследованы".

На фоне не спадающей второй волны пандемии европейские страны сохраняют карантинные меры и вводят новые, ещё более жёсткие ограничения в надежде на то, что соблюдение этих мер и готовность согласиться на вакцинацию в конечном итоге помогут вывести Евросоюз из этого беспрецедентного кризиса в области здравоохранения.