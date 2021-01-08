Крематории Чехии перегружены

Чешские крематории не справляются с возросшим числом умирающих от COVID-19. Многие из них перегружены и ищут альтернативные места.

Кремация – самый распространенный способ захоронения в Чехии. В стране 27 крематориев. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась в восточном регионе Моравии-Силезии. Крематорий края в городе Острава ежедневно принимает более 100 гробов, что вдвое превышает его максимальную вместимость. Очереди на кремацию приходится ждать около двух недель, несмотря на то, что три печи работают практически бесперебойно.

"Два с половиной месяца мы работали безостановочно, без перерывов на техническое обслуживание", - говорит директор крематория Иво Фурманчик, выражая обсепокоенность тем, что оборудование может выйти из строя.

С весенней волной пандемии Чехии удалось справиться, но осенью её система здравоохранения рухнула. Похоронная служба столицы Праги пока работает в обычном режиме, но в Остраве и Оломоуце у местных больниц установили грузовики с морозильными камерами для хранения тел.

Чехия с населением в 10,5 млн человек оказалсь в числе наиболее пострадавших стран мира: суточное число заражений второй день подряд превышает 17,5 тыс, около 12,5 тыс заболевших скончались.

Из-за столь сложной ситуации с кремацией покойных приходится распределять между районами.