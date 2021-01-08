Пятая жертва Капитолия - полицейский

Полиция Капитолия подтвердила гибель своего сотрудника, пострадавшего во время беспорядков в здании Конгресса США 6 января. В заявлении ведомства указывается, что офицер Брайан Д. Сикник умер в четверг из-за травм, полученных при исполнении служебных обязанностей при физическом столкновении с протестующими. В отчете говорится, что он вернулся в офис своего подразделения и потерял сознание, оттуда был доставлен в больницу и позже скончался. В полиции Капитолия Скиник служил с 2008 года.

В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа вскоре после митинга, на котором он выступал, ворвались в здание Конгресса, вступив в столкновения с полицией. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джозефа Байдена на президентских выборах.

В гуще событий оказался фотокорреспондент агентства Франс Пресс Саул Лоб. О том, что происходило внутри здания, весь мир узнал благодаря его снимкам.

Саул Лоб, фотокорреспондент Франс Пресс: "Можно было слышать скандирование, лозунги в поддержку Трампа и видеть сотни и сотни протестующих, устремившихся в Ротонду, казалось, со всех сторон. Люди, ворвавшиеся в офис Нэнси Пелоси, в основном, не обращали внимания на представителей СМИ, там нас было несколько человек. И этого протестующего, похоже, совершенно не беспокоило то, что его лицо увидят все".

Полицейский стал пятой жертвой столкновений в Вашингтоне, спровоцированных во многом заявлениями Дональда Трампа. Именно действующий президент призвал своих сторонников пойти к Капитолию и выразить недовольство "украденными", по его словам, выборами.