Рождественские ёлки - это вкусно

Питомцы Берлинского зоопарка отпраздновали Рождество с опозданием, но с размахом: слоны с удовольствием уплетали ёлки, которые остались непроданными и были переданы в дар зоопарку поставщиками деревьев. А бизоны тёрлись о колючие ветки лбами и боками.

Слоны едят ели, потому что они полезны для зубов. Слоны их меняют полностью каждые десять лет, а чтобы зубы прорезались правильно, им нужна твердая пища, и хвоя для этого подходит как нельзя лучше.

"Некоторые животные просто счастливы устроить себе праздник из того, чего нет в их обычном меню. - рассказывает сотрудница зоопарка Филин Ахмайстер. - Кто-то из них с такими вещами играет, другие используют как щётку для спины - в любом случае, такие сюрпризы очень радуют животных, это у нас стао традицией".

Прежде чем отдать ёлки в вольеры, их тщательно осматривают: на ветвях не должно быть ни воска, ни мишуры. Но игра стоит свеч: ёлки привносят не только больше зелени в серый зимний день, но и дарят много радости как питомцам зоопарка, так и наблюдающим за ними посетителям.