В Бергамо семьи жертв ковида требуют справедливости

Италия первой из стран Европы приняла на себя удар нового коронавируса, эпицентром пандемии весной 2020 года стала провинция Бергамо. За три недели марта в некоторых населенных пунктах здесь от коронавируса умерло больше людей, чем за весь 2019 год. С тех пор прошли месяцы, однако жители региона и сегодня борются с глубоким посттравматическим стрессом.

Отмененные похороны

Холодный туман обволакивает церковь в Нембро, одном из самых пострадавших муниципалитетов Бергамо. Отец Маттео Челла служит здесь 10 лет. Его вечерние мессы часто посвящены воспоминаниями о тех, кого убил коронавирус. В период с марта по апрель от болезни погибло почти 2% населения Нембро

"За этими цифрами стоят мужчины и женщины, которые были очень важны для нашей общины. - рассказывает священник. - Возьмем, к примеру, 58-летнюю акушерку. Она трудилась как волонтер в нашем в приходе, ее все знали, она помогала женщинам, оказавшимся в трудной ситуации, ухаживала за своей престарелой матерью до самой ее кончины от ковида. А потом сама заразилась и умерла в больнице - всего через несколько недель после того, как стала бабушкой.... Однажды в марте мы получили шестнадцать звонков. Каждый сообщал о смерти кого-то из местных".

Смертность за год в Бергамо выросла на 400%. В какой-то момент церковные колокола перестали звонить по погибшим... жертв было так много, что колокола не смолкали днями напролет, что порождало ужас у местных жителей.

Похоронные бюро не справлялись с работой, местные кладбища приостановили проведение церемоний прощания.

"Когда похороны были отменены, мы начали собираться здесь с самыми близкими усопших, проводили короткий ритуал, он называется "благословение души", - вспоминает отец Челла. - Он длился всего несколько минут, очень эмоционально напряженных. Это был единственный доступный нам язык для выражения человечности в отношении усопших, людей, которымипренебрегли, которые зачастую уходили в полном одиночестве, вдали от близких".

Сара и Диего слишком хорошо знают, что значит потерять близкого человека в полном одиночестве. Мужчина, металлург по профессии, за 4 дня лишился отца и матери. Его подруга, охранник в аэропорту Бергамо, примерно в то же время похоронила отца.

Диего Федеречи не может смириться с потерей: "Отец посвятил жизнь детям, а умер в одиночестве. И мама моя тоже. Никто не должен так завершать жизнь. История отца Сары очень похожа".

Сара Инверницци соглашается: "Да. Мой отец был молод, всего 67 лет. Здоровый мужчина без каких-либо патологий. Он пробыл дома пять дней, температура не снижалась. Врач сказал, что не стоит волноваться, ведь отец не контактировал с китайцами, не имел проблем с дыханием.... Сказал, что это якобы обычный сезонный грипп. Но температура держалась. И тогда мама решила отвезти отца в приемный покой, он сам дошел до машины, они поехали в больницу. Мы видели его в последний раз".

Сара и Диего встретились в период траура, сегодня они живут вместе и вместе активно работают в ассоциации Noi Denunceremo, которая добивается расследования в Бергамо и наказания виновных в трагедии такого масштаба.

"Я в гневе, наши родители ушли слишком рано, - говорит Диего. - Они этого не заслужили. Как не заслужили такого конца еще 60 тысяч человек. Этот проклятый вирус навсегда разрушил столько семей. Вот почему мы боремся, мы боремся за справедливость, хотим понять, что можно сделать, а чего нельзя. Надо убедиться, что в Бергамо были соблюдены все правила. Вот, собственно. и все".

"Никогда не сдавайтесь!"

На большой парковке в Милане ежедневно тестируют от 300 до 500 человек. Среди медиков - военврач Карим Рачеди 29 лет. У него за плечами - миссии в Афганистане и Ливане. В начале первой волны эпидемии Карима перевели в главную больницу Бергамо, которая был переполнена.

"Я помню, как один мужчина плакал, плакал не переставая, - рассказывает врач. - Я подошел, чтобы узнать, что случилось. Он сказал, что в нашу больницу положили его сына и что он очень волнуется.

Я заглянул в компьютер, нашел данные о его сыне, он был очень молод, 1977 года рождения. Увидел, что он в реанимации. Позвонил в отделение, а мне ответили, что пациент скончался несколько минут назад. Я никогда не бывал в такой ситуации: мне надо было положить трубку, подойти к человеку и сказать, что его ребенок умер".

Однако, по словам врача. два месяца в клинике Бергамо стали и временем надежды.

"Мое самое счастливое воспоминание связано с одним пациентом, его привезли в критическом состоянии. А потом он выздоровел, выписался, - вспоминает Карим. - Он был плотником. Через какое-то время он вернулся к нам в больницу и принес вырезанные из дерева сердечки. Он сам их сделал! Там была надпись Mola mia. На диалекте Бергамо это значит "Никогда не сдавайтесь".

В Бергамо пытаются залечить раны и и учатся жить с невосполнимыми потерями. Отец Маттео Челла часто организует встречи для подростков, жизнь которых в пандемию полностью перевернулась. По словам священника, через боль и страдание в Бергамо рождается новая солидарность.

"Некоторые в пандемию стали искать способы быть полезными обществу, миру. Другие неожиданно поняли, что пора серьезнее относиться к жизни, стать ответственнее, больше работать над собой в этом направлении, - говорит священник. - Конечно, это коснулось не всех, но такие люди стали вдохновляющим примером, примером того, как не поддаваться страху, не смиряться".