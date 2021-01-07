"Я не согласен, но я ухожу"

Уходящий президент США Дональд Трамп заявил, что передаст власть Джо Байдену 20 января в рамках закона и конституции — хотя он по-прежнему не согласен с итогами выборов и после ухода продолжит политическую борьбу. Это сообщение было опубликовано в "Твиттере" его советника Дэна Скавино, поскольку аккаунты главы Белого дома в "Твиттере" и "Фейсбуке" были заблокированы после столкновений у Капитолия: администраторы сочли, что президент спровоцировал беспорядки своим обращением к сторонникам, собравшимся на манифестацию в Вашингтоне.

Конгресс США, обсуждавший итоги президентских выборов, был вынужден прерваться на время штурма. После того, как депутаты смогли вернуться к работе, многие республиканцы изменили позицию и заявили, что теперь не возражают против подтверждения победы Байдена. Политики обеих партий очень болезненно восприняли нападение.

Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства:

"Соединенные Штаты и Конгресс столкнулись с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня. Нас никогда не сдерживали раньше, и нас не остановят сегодня. Они пытались подорвать нашу демократию, но потерпели неудачу".

Майкл Пенс, вице-президент США:

"Мы всегда будем благодарны людям, которые остались на своих постах, чтобы защитить это историческое место. Те, кто сегодня устроил хаос в столице — вы не победили. Насилие никогда не побеждает".

Все попытки республиканцев опротестовать итоги выборов в нескольких штатах потерпели неудачу, и в итоге Конгресс США официально утвердил победу Байдена. По словам возглавлявшего заседание вице-президента Майка Пенса, избранный президент получил 306 голосов выборщиков, и Дональд Трамп — 232.

Таким образом, Дональду Трампу остаётся меньше двух недель на посту президента. Тем не менее, после беспорядков демократическая партия обратилась в вице-президенту Майклу Пенсу с призывом предпринять действия для отстранения Трампа от власти.