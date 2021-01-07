"Американская демократия хромает": Россия и Китай критикуют США после штурма Капитолия

Москва раскритиковала политику США после штурма Капитолия в Вашингтоне. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала американскую избирательную систему «архаичной», создающей возможности для многочисленных нарушений.

Повторю то, что сказала, отвечая на вопросы СМИ. События в Вашингтоне - внутреннее дело США. При этом вновь ... Posted by Maria Zakharova on Thursday, January 7, 2021

С похожими оценками выступил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв:

«Президент Трамп оказался в положении хромой утки еще 4 года назад, когда легитимность его избрания была подвергнута сомнению, когда его оппоненты сказали, что он победил только благодаря русскому вмешательству, и все, что потом происходило, все 4 года лишало Трампа свободы маневра, которой должен обладать реальный глава государства. Байден тоже будет хромой уткой, потому что чистота его победы подвергается сомнению противоположной половиной американского общества. Победа не была чистой, выборы не были чистыми, а это значит, что американская демократия хромает на обе ноги».

События в Вашингтоне стали основанием и для критики со стороны Китая. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнила штурм Капитолия с протестами в Гонконге, которые сопровождалось столкновениями с полицией и беспорядками:

«Я обратила внимание на слова (госсекретаря Майка) Помпео, который назвал произошедшее на Капитолийском холме неприемлемым. Но были ли приемлемо то, что происходило в Гонконге? Он говорил, что хочет помочь жителям Гонконга, спасти из от репрессий. Я призываю его раскрыть глаза и посмотреть на жителей современного Китая и Гонконга. Они прекрасно уживаются вместе. Кого надо освобождать и спасать, так это народ США».

Протестное движение в Гонконге активизировалось летом 2019 — на фоне обсуждения законопроекта об экстрадиции в Китай и об усилении интеграции автономии в КНР. В ходе противостояния между сотрудниками силовых структур и протестующими за первые полгода пострадали более двух тысяч человек, есть убитые. Тысячи сторонников демократического движения были задержаны.