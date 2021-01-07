Трамп заявил, что 20-го января произойдет мирная передача власти Байдену

Несколько минут назад Сенат и Палата представителей Конгресса США в четверг на совместном заседании утвердили победу демократа Джо Байдена на состоявшихся в стране 3 ноября президентских выборах.

Председательствовал на заседании действующий вице-президент Майк Пенс.

Вот что он заявил: "Общее число выборщиков, назначенных для голосования за президента США, - 538. Из этого общего числа большинство - это 270. Голоса за президента США распределились следующим образом: Джозеф Байден получил 306 голосов. Дональд Трамп получил 232 голоса".

Итог этого заседания поставил точку в процессе подведения итогов ноябрьского голосования и завершил споры относительно того, кто возглавит страну на следующие четыре года после передачи власти и процедуры инаугурации 20-го января.

Дональд Трамп подчеркнул, что с итогами не согласен, но подтвердил, что процесс передачи власти будет проходить в рамках констиции.