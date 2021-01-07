Снежная зима в Европе

В европейских странах зима вступила в свои права. Накануне государственное метеорологическое агентство Испании объявило тревогу на территории почти всего королевства из-за снегопадов, похолодания и сильных порывов ветра. В среду столбик термометра в каталонских Пиренеях опустился до минус 34 градусов, а в Мадриде такой снегопад наблюдается впервые за последние десять лет.

Из-за шторма "Филомена" уже второй день подряд в южных районах Испании и на Канарских островах идут проливные дожди.

В Италии для борьбы последствиями стихии понадобилась помощь спасателей, которые оказали содействие в снегоуборочных работах в северных и центральных регионах страны. Некоторые населенные пункты оказались под двухметровым слоем снега, при этом осадки в ближайшие дни не прекратятся.

А в Швейцарии замерзло и покрылось льдом небольшое озеро Давос, в связи с чем природный водоем теперь издает необычные звуки и замолчит, когда на его поверхность вновь образуется снежный ковер.