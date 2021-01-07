Илон Маск стал богатейшим человеком мира

Илон Маск обошел Джеффа Безоса в списке самых богатых людей в мире. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно последним данным, состояние гендиректора Tesla и SpaceX оценивается в $188,5 млрд, в то время как у Безоса на полтора миллиарда меньше. Обойти главу Amayon Маску удалось благодаря почти 5%-ому росту акций Tesla на фондовых торгах.

Отмечается, что за последний год состояние Маска выросло на $150 млрд. В январе 2020 года бизнесмен в рейтинге Bloomberg занимал 35-е место. Однако стремительный рост акций Tesla, которые выросли в 2020 году на 743% благодаря стабильной прибыли и включению в индекс S&P 500, увеличил состояние Маска более чем на $150 млрд. И в конце ноября 2020 года он вышел на второе место в указанном рейтинге, опередив основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса.

Сам Маск воспринял эту новость без особых эмоций: "Как странно".

И добавил: "Ладно, вернемся к работе"

Безос удерживал звание богатейшего человека планеты с 2017 года. Его состояние оценивается в $184 млрд. Официальные рейтинги Forbes и Bloomberg Billionaires Index еще не обновились, так как торги на фондовых биржах еще продолжаются.