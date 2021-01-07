Перекличка в зоопарке

В Лондонском зоопарке, несмотря на уже третий за год "локдаун", не отступают от традиций и проводят "перекличку" своих питомцев: клички всех обитателей каждого вольера вывешивают на видном месте с галочками напротив имён.
Амурские тигры, которых зовут Царь, Макарий и Дмитрий, выразили несогласие, сорвали табличку со своими именами и утащили её с глаз долой.
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