Перекличка в зоопарке

В Лондонском зоопарке, несмотря на уже третий за год "локдаун", не отступают от традиций и проводят "перекличку" своих питомцев: клички всех обитателей каждого вольера вывешивают на видном месте с галочками напротив имён.

Амурские тигры, которых зовут Царь, Макарий и Дмитрий, выразили несогласие, сорвали табличку со своими именами и утащили её с глаз долой.