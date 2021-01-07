ВОЗ призывает усилить борьбу с новым штаммом

Всемирная организация здравоохранения призывает европейские государства "делать больше" для противодействия новому штамму коронавируса. По словам экспертов ВОЗ, вызываемая им болезнь остаётся такой же, сам штамм распространяется гораздо быстрее. Он обнаружен уже в 22 странах Европы, а всего — более чем в 40 государствах.

Ханс Клюге, директор европейского бюро ВОЗ:

"Наступает поворотный момент в истории пандемии, когда наука, политика, технологии и ценности должны сформировать общий фронт и отбросить этот живучий и неуловимый вирус".

С распространением нового штамма многие государства отложили ослабление мер, запланированное на январь, и наоборот ужесточили их.

В Великобритании в среду, на третий день нового "локдауна", зарегистрировано более тысячи умерших от Covid-19. Число новых случаев за сутки — более 63 тысяч. Врачи в Лондоне заявляют, что им уже не хватает 5,5 тысяч больничных коек.

В Швеции с четверга вступила в силу рекомендация носить маски в общественном транспорте в часы пик утром и вечером. Однако правительство не имеет полномочий, чтобы обязать граждан это делать, и потому за нарушение масочного режима никаких санкций не последует.

В Бельгии на этом фоне пересматривают схему вакцинации, чтобы ускорить процесс: правительство страны, как и в соседней Франции, подвергают критике за весьма неспешное начало иммунизации населения.