Утром в четверг стало известно, что Конгресс США утвердил итоги президентских выборов. Многие сенаторы-республиканцы изменили свою позицию после событий, происшедших накануне на Капитолийском холме.

Таким образом, победа тандема Джо Байден и Камалы Харрис была подтверждена высшим законодательным органом американского государства.

_20-го января во время инаугурации Байден будет приведен к присяге и станет 46-м президентом США. _

А вот что происходило в верхней палате за несколько часов до этого.

Выдвижения дальнейших возражений против утверждения итогов американских президентских выборов со стороны членов Сената Конгресса США не ожидается. Об этом сообщил в четверг лидер республиканского большинства в верхней палате парламента Митч Макконнелл.

Тем временем некоторые сенаторы-республиканцы изменили курс после штурма Капитолия и теперь заявляют, что не будут возражать против подтверждения Конгрессом победы избранного президента Джо Байдена. После того, как протестующие были вытеснены из здания, законодатели возобновили прерванное заседание.

Майк Пенс, вице-президент США: "Мы всегда будем благодарны мужчинам и женщинам, которые остались на своих постах, чтобы защитить это историческое место. Те, кто сегодня устроил хаос в нашей столице, вы не победили. Насилие никогда не побеждает".

Митч Макконнелл, лидер республиканского большинства: "Соединенные Штаты и Конгресс столкнулись с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня. Нас никогда не сдерживали раньше, и нас не остановят сегодня. Они пытались подорвать нашу демократию, но потерпели неудачу".

Чак Шумер, сенатор-демократ от штата Нью-Йорк : "Сегодняшние события не произошли спонтанно. Президент, продвигал теории заговора, которые мотивировали этих головорезов, президент, который призывал их приехать в столицу нашей страны, подстрекал их. Он почти никогда не препятствует насилию, а чаще поощряет его. На этом президенте лежит огромная часть вины".

Келли Леффлер, сенатор-республиканец от штата Джорджия: "Когда я приехала в Вашингтон сегодня утром, я намеревалась полностью возразить против подтверждения результатов голосования на выборах. Однако из-за событий, которые произошли сегодня, мы не можем теперь с чистой совестью возражать против сертификации этих выборщиков".

Процесс утверждения итогов выборов в США, как правило, - простая формальность. Уже через две недели в должность вступит новый президент - Джо Байден.