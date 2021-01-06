Телевизор на службе у врачей

Отремонтировать старый телевизор и подарить его больнице... В Венгрии каждый год организация под названием "Не выбрасывайте это" поставляет в медучреждения сотни подержанных моделей, чтобы хоть как-то скрасить будни пациентов и песонала.

Починкой вышедших из строя аппаратов механик Аттила Элленбахер занимается вот уже восемь лет. В работе организации применяются новые технологии, отмечает он.

Аттила Элленбахер, механик, НПО "Не выбрасывайте это": "Два года назад мы поняли, что больницы больше не нуждаются в ЭЛТ-кинескопных телевизорах, поэтому мы обратились к жидкокристаллическим. В 2019 году мы пожертвовали 190 телевизоров, а в 2020-ом - около 370. А ещё раньше - 3 тысячи старых моделей".

В Больнице Святого Франциска в Будапеште подаренные телевизоры используют не только по назначению - в развлекательных целях, - но и в целях медицинских.

Эмиль Толди-Шедель, глава Больницы Святого Франциска в Будапеште: _"При помощи телевизоров мы проводим, например, физиотерапию, даже тем больным, которые находятся на изоляции. Если болезнь заразна, то предоставлять такие услуги мы не можем никаким иным способом". _

Большая часть средств, которыми располагают венгерские больницы, уходит на покупку медицинского оборудования. И телевизор для них - очень нужный подарок. Ведь комфорт и хорошее настроение пациента - входят в "рецепт" его выздоровления.