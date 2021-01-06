Дональд Трамп призвал своих сторонников разойтись, но не сдаваться

После призывов Джо Байдена и лидеров демократов в Конгрессе в Дональду Трампу прекратить осаду Капитолия президент США выступил с видеообращением к сторонникам. Он вновь заявил, что не признаёт итоги прошедших выборов, но попросил протестующих разойтись.

Я знаю, как вам больно. Я понимаю ваши чувства. Наши выборы были украдены. Результаты были безоговорочными, все это знают, в особенности наши оппоненты. Но вы должны сейчас идти домой.

Нам нужен мир, нам нужен закон и порядок, мы должны уважать наших прекрасных сотрудников правопорядка. Мы не хотим, чтобы кто-либо пострадал.

Это очень тяжёлые времена. Никогда ещё не было такого, чтобы они могли забрать всё это у нас: у меня, у вас, у нашей страны. Эти выборы были сфальсифицированы, но мы не можем играть на руку этим людям. Дональд Трамп президент США

Видеообращение Трампа было опубликовано в Твиттере, который ограничил распространение этого материала, сославшись на угрозу эскалации насилия. Впоследствии президент опубликовал сообщение, в котором назвал день беспорядков в столице «великим». «Вот, что происходит, когда священную безоговорочную победу на выборах так бесцеремонно и подло отнимают у великих патриотов, к котом так долго относились плохо и несправедливо». Тут же Трамп вновь попросил своих сторонников расходиться «с любовью и в мире». Он призвал запомнить этот день навсегда.

После штурма Капитолия в Вашингтоне был введён комендантский час. В числе тех, кто осудил произошедшее, был и вице-президент Майк Пенс. По его словам, те, кто ворвался в здание Конгресса, ответят за это «по всей строгости закона».

Впоследствии по просьбе мэрии Вашингтона и в соответствии с решением губернаторов нескольких штатов, а также Белого дома в столицу была направлена Национальная гвардия. Начальник полиции Вашингтона Роберт Конти пообещал, что правоохранители будут задерживать всех нарушителей комендантского часа.

Член Палаты представителей Конгресса, демократ Ильхан Омар сообщила, что после штурма Капитолия намерена вновь поставить перед парламентариями вопрос об импичменте Трампа. В феврале прошлого года Конгресс уже рассматривал обвинения в адрес президента, Сенат тогда встал на сторону главы государства.