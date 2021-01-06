Ким Чен Ын признал провал экономической политики во всех сферах

Задачи пятилетки не выполнены почти ни в одной сфере — констатирует лидер КНДР Ким Чен Ын. В Пхеньяне открылся VIII съезд Трудовой партии Кореи. Фактически достигнутые показатели народного хозяйства оказались значительно ниже заявленных и запланированных.

По одной из версий западных политологов, именно поэтому Высший руководитель нарушил традицию и отказался от новогоднего телеобращения: чтобы не расстраивать трудящихся под праздник.

Ким Чен Ын призвал "всех провести тщательный анализ ситуации и ошибок, чтобы их затем не повторять". Однако конкретики в опубликованных речах со съезда практически нет.

Нет там пока и упоминаний о ядерном вооружении и внешнеполитическом курсе Северной Кореи. По мнению западных политологов, в Пхеньяне выжидают до конца января: инаугурации президента США Джо Байдена и первых внешнеполитических шагов новой администрации.