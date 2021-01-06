Иран проводит учения беспилотников

Иран проводит в районе Персидского залива военные учения. Телевидение Исламской республики демонстрирует кадры авиабазы беспилотников — на фоне нового обострения ситуации в Ормузском проливе.

В понедельник Иран задержал там танкер под флагом Южной Кореи: судно, перевозившее химикаты, обвинили в загрязнении окружающей среды и направили в иранский порт для досмотра, арестовав экипаж.

Али Рабиеи, представитель правительства Ирана:

"Судно загрязняло Персидский залив нефтепродуктами и было задержано. Их уже предупреждали раньше. Задержание было произведено по техническому запросу. Это нормальная мировая практика, и ничего сложного тут нет".

В Южной Корее отвергают обвинения и заявляют, что в район направлены спецподразделения по борьбе с пиратством. Освобождения судна и экипажа потребовал и Вашингтон.

Инцидент произошёл накануне запланированного визита в Иран делегации южнокорейского МИДа: Тегеран хочет обсудить судьбу 7 миллиардов долларов, замороженных в южнокорейских банках из-за санкций США.