ЕС требует освободить задержанных в Гонконге оппозиционеров

"Политический плюрализм там больше не приемлют", - такой комментарий дала Еврокомиссия по поводу задержаний оппозиционеров в Гонконге, потребовав их немедленного освобождения.

53 активиста были арестованы в среду за участие в неофициальных праймериз демократических сил перед выборами в местные законодательные органы.

"Закон о национальной безопасности используется для подавления инакомыслия и наступления на права и политические свободы, которые защищаются основным законом Гонконга, а также международным правом и обязательствами Китая перед международным сообществом. Поэтому мы - представители Европейского Союза - призываем немедленно освободить арестованных" Питер Стано официальный представитель Еврокомиссии

Глава британской дипломатии назвал операцию по задержанию "атакой на права и свободы", защиту которых гарантировала Объединённая декларация Лондона и Пекина. Доминик Рааб также добавил, что "Гонконг и Китай ввели общественность в заблуждение касательно истинных целей закона о нацбезопасности", который используется для подавления оппозиции.

Её представители говорят о том же.

"Когда жители Гонконга выражают своё мнение, независимо от того, идёт ли речь о выборах в окружной совет, праймериз и прочих, правительство предпочитает не слушать их, а мстить им". Ло Кин-Хэй председатель Демократической партии Гонконга

Евросоюз рассматривает вопрос введения санкций в отношении Китая.

Неделю назад Брюссель и Пекин заключили инвестиционную сделку, которую некоторые аналитики называют дипломатической победой Поднебесной. В ЕС отметили, что вопрос соблюдения прав человека в Гонконге должен рассматриваться безотносительно соглашений с Китаем.