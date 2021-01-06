Демократы побеждают на выборах в Сенат США в Джорджии

Демократы заявляют о своей победе на выборах в Сенат США в штате Джорджия и могут лишить республиканцев большинства в палате. Это подтверждают и данные подсчёта голосов, которые приводит Associated Press. Согласно этим сведениям, демократ Рафаэль Уорнок гарантировал себе место в Сенате, опережая кандидатку от Республиканской партии Келли Лёффлер более чем на один процент.

Джорджия, для меня большая честь — то доверие, которое вы оказываете мне. Этим вечером я даю вам обещание. Я иду в Сенат, чтобы работать на всю Джорджию, независимо от того, за кого вы голосовали на этих выборах в данный момент американской истории. Рафаэль Уорнок кандидат в Сенат США

Поражение оппонентки Уорнока Келли Лёффлер связывают с её позицией в отношении движения Black Lives Matter и активистов ЛГБТ+. За второе место в Сенате от Джорджии борются республиканец Дэвид Пердью и демократ Джон Оссоф, который также объявил о своей победе:

«Все, кто проголосовал, кто верит в способность нашей демократии обеспечить то представительство, которого мы заслуживаем, независимо от того, голосовали ли вы за меня или против меня, — я буду защищать ваши интересы в Сенате США. Я буду служить всем жителей этого штата. Я сделаю все возможное, чтобы Сенат США учитывал интересы Джорджии».

По итогам выборов 3 ноября республиканцы обеспечили себе 50 мест в Сенате, у демократов на два меньше. Если соратникам Джо Байдена удастся установить паритет, решающий голос по многим вопросам останется за вице-президентом Камалой Харрис. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер уже заявил, что партии удалось вернуть контроль над Конгрессом.