Выборы в Джорджии: неустойчивое лидерство республиканцев

На выборах в штате Джорджия по результатам обработки около 91% бюллетеней пока преимущество получают кандидаты в Сенат от Республиканской партии.

У Дэвида Пердью на утро среды 51,2% голосов, у Келли Леффлер - она также республиканка - 50,8% голосов.

У их соперников, кандидатов от Демократической партии Джона Оссоффа - 48,8%, а у Рафаэля Уорнока - 49,2%.

Эти данные пока не официальные, поскольку подсчет продолжается. Отмечается, что первоначально лидировали демократы, но к утру среды республиканцы запаслись небольшим преимуществом.

Второй тур выборов в Сенат - финальный акт перед инаугурацией Джо Байдена, в случае сохранения контроля республиканцев над верхней палатой Конгресса, 46-му президенту будет значительно сложнее проводить законопроекты и осуществлять назначения на ключевые посты в своей администрации.

В корреспонденции "Ассошиэйтид Пресс" отмечается, что за кандидатов от Демпартии голосовалди главным образом афроамериканцы, молодежь и те, кто зарабатывает менее 50 тысяч долларов в год.

За республиканцев голосовали те, кто находится в диаметрально противоложной ситуации - это белые обеспеченные люди старше 40 лет.

Но при этом и те, и другие едины в одном - вопрос контроля Сената оказался определяющим в выражении их политических предпочтений.