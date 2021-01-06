Франция: учиться или не болеть

Франция решила в наступившем году не закрывать начальные школы — несмотря на пик второй волны и опасения, вызванные появление более заразного "английского" штамма Covid-19.

Многие другие европейские страны свои школы закрыли. Так поступили в Великобритании, Германии, Австрии, Дании и Польше — как минимум до 17 января. Греческие школы закрыты до 11 числа. В Италии ограничения частичные — закрыты примерно 50% классов. В Испании решение принимают местные власти регионов.

Открыты учебные заведения, помимо Франции, также в Бельгии, Люксембурге и Швейцарии.

Министр образования Франции защищает такой подход: по его словам, меры безопасности во французских школах жёстче, чем в других странах Европы, и за пределами учебного заведения риск заразиться для учеников будет выше, чем в классах.

С нами на связи — Антуан Флао, директора Института глобального здоровья медицинского факультета университета Женевы. Вы считаете, что министр прав?

"Я считаю, что он не прав. Статистические данные, по гриппу, например, показывают, что школа — это закрытое переполненное помещение, редко проветриваемое, а в столовых ученикам заразиться ещё проще. Так что в целом школа — это место с высоким риском заражения респираторной инфекцией".

И что же, единственное решение — закрыть школы?

"Я понимаю, что закрытие школ тоже будет иметь последствия, в первую очередь повлияет на фундаментальное право детей получать образование. Но можно ведь найти способ и защитить здоровье, и продолжить образование — например, сократить летние каникулы и продлить зимние, чтобы сдержать распространение вируса".

Далеко не все поддерживают идею закрыть школы. Председатель национального совета педиатров назвал возобновление учёбы "хорошей мыслью". По его словам, во Франции ситуация далеко не такая, как в Великобритании.

По словам министра образования, школы лучше помогут ученикам адаптироваться к пандемии "физически и психологически". Но глава ведомства не исключил и того, что отдельные регионы могут изменить это решение, в зависимости от конкретной ситуации.