"Зелёный свет" для вакцины Moderna в ЕС

Европейский регулятор рекомендовал выдать временное регистрационное удостоверение вакцине от коронавируса производства американской компании Moderna. В заявлении Европейского агентства по лекарственным препаратам говорится, что эта прививка может быть использована для лиц старше 18 лет. По данным регулятора, ее эффективность составила 94,1%. Вакцинация требует двух прививок, которые делаются с промежутком в 28 дней.

В США вакцина Moderna одобрение получила 18 декабря. Последним шагом, открывающим путь к ее использованию вакцины на территории ЕС, должно стать одобрение Европейской комиссией. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что работа продолжится на максимальной скорости, чтобы вакцина была одобрена и стала доступна в странах Евросоюза.

Ранее разрешение на применение в Европе было выдано вакцине, разработанной совместно компаниями Pfizer ("Пфайзер") из США и BioNTech ("Бионтек") из Германии.