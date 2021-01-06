"Джек Ма никуда не пропадал"

Джек Ма, основатель компании Alibaba, не пропал, а намеренно скрывается: об этом сообщают, со ссылкой на свои источники, американские СМИ.

Одного из богатейших людей Китая не видели на публике уже более двух месяцев. В конце октября на конференции в Шанхае предприниматель раскритиковал международные нормы финансового регулирования и в частности — китайскую банковскую систему. Вскоре после этого господина Ма вызвали на беседу китайские регуляторы. Ему пришлось отменить размещение на биржах акций Ant Group — ещё одной компании, доля в которой принадлежит Ма.

Появились слухи, что бизнесмен или бежал из страны, или его "заставили исчезнуть". Но по данным из США, Ма жив и здоров и находится в своей штаб-квартире в Ханчжоу, предпочитая не показываться на публике.