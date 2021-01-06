На Балканах ждут вакцины

В то время, как большинство стран Европы засучили рукава и приступили к вакцинации населения от коронавируса, в одном регионе континента дело, очевидно, застопорилось. На Балканах всё ещё дожидаются прибытия первых доз вакцин, не зная о сроках поставок, ни о датах начала прививочной кампании.

Это касается Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, в которых проживает суммарно около 20 миллионов человек.

Исмет Гавранкапетанович, глава госпиталя им. Абдулы Накаса:

"Глубокое разочарование вызывает то, что у нас в Боснии и Герцеговине вакцинация начнётся не раньше весны. Это стыдно, я считаю. Нужно как можно скорее вносить коррективы. Я призывают власти страны принять меры, чтобы изменить эту позорную ситуацию".

Премьер-министр Албании Эди Рама пообещал, что прививать граждан страны начнут не позднее третьей недели января. Правительство заключило контракт с компанией Pfizer на поставку 500 000 доз.

Столько же по договорённости с американской компанией получит Косово.

Сербия - единственная в регионе - выдала разрешение на применение двух препаратов - Pfizer и Sputnik V, разработанного в России. Но имеющихся доз пока не достаточно для массовой вакцинации.

Балканские страны надеются, что сдвинуть дела с мёртвой точки поможет COVAX - глобальный механизм распределения вакцин, созданный ВОЗ. Предполагается, что он обеспечит препаратами примерно 20% населения. Покрыть часть расходов на прививочную кампанию обязалась Еврокомиссия, согласовав пакет помощи Балканам в размере 70 миллионов евро.